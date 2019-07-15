Шипулин: пора уже сборной России выиграть чемпионат Европы

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола, заслуженный тренер России Геннадий Шипулин прокомментировал победу мужской сборной России в Лиге наций 2019 года. В финале подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли американцев со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).



«Мы доказали, что у нас сильные команда и организация. ВФВ правильно работает в отношении воспитания подрастающего поколения, у нас молодая сборная и звёздный тренерский состав, поэтому результат не заставил долго ждать, несмотря на то что Лига наций была тяжелейшей. Сложный календарь, перелёты, у многих игроков не было опыта выступлений за сборную, но всё было выстроено таким образом, что мы смогли сложить всё это воедино и победить. И не кого-нибудь, а сборную США у неё дома, в Чикаго.



Там, где звучит гимн России, там, где поднимается наш флаг, мы должны придавать значение любому соревнованию. Сегодня мы смогли найти правильное сочетание молодых игроков и дать отдохнуть основным, которые несли нагрузку ещё с Олимпиады-2012 в Лондоне. Был выбран прекрасный тренер — Туомас Саммельвуо, а победа в Лиге наций важна, не надо упрощать. Это важное событие, которое на века будет вписано в историю российского волейбола.



Лига наций — это уже история, будем смотреть дальше. Впереди отборочный турнир на Олимпиаду, а потом чемпионат Европы. Пока надо отдохнуть и начать строить планы на квалификацию, которая пройдёт в Санкт-Петербурге, к Играм-2020 в Токио. Нужно идти постепенно, а планы — побеждать. Пора уже выиграть чемпионат Европы и ставить самые высокие задачи и идти к ним. Нужно, чтобы игроки научились ставить перед собой такие цели и идти к ним. Всё это по силам. Задача федерации — воспитывать игроков по такой схеме», — цитирует Шипулина ТАСС.

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