Мужская сборная России прилетит в Москву 16 июля

Мужская сборная России, ставшая победителем Лиги наций, вернётся в Москву завтра, 16 июля. Команда прилетит в столичный аэропорт Шереметьево (терминал Е) рейсом LO 675 из Варшавы (Польша). Время прибытия по расписанию – 13:45, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В финале Лиги наций в Чикаго (США) сборная России обыграла американцев со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20). Самым результативным игроком в составе сборной России стал Дмитрий Волков, набравший 17 очков, 14 очков принёс команде Егор Клюка. В составе американцев 20 очков набрал Тэйлор Сэндер, 19 — у Мэттью Андерсона.

В матче за третье место сборная Польши, которая является действующим чемпионом мира, разгромила команду Бразилии со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:21).

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