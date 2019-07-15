Матиенко: я решила — пора перестать хотеть, чтобы время прошло быстрее

Связующая Анна Матиенко, подписавшая контракт с санкт-петербургской «Ленинградкой», призналась, что с годами стала по-другому относиться к жизни. Ранее она защищала цвета краснодарского «Динамо».

«У спортсменов помимо успеха и медалей — это когда ты на верхушке айсберга — есть и подводная часть. Она видна и известна немногим. Эта часть как раз складывается из двух- или трёхразовых тренировок, сборов по месяцу и больше вдали от дома, ночных переездов, смены часовых поясов, стрессов, монотонной однообразной работы, оттачивания техники, набора физических кондиций, борьбы с лишним весом, с соблазнами и ещё много чем… Так вот: когда ты работаешь в таком режиме не пять и даже не 10, а уже почти 20 лет, то понимаешь, что время летит. Мы гоним стрелочки на часах — быстрей бы тренировка прошла, быстрей бы прошёл день, цикл, сбор… А потом хоп — и сезон пролетел. А мы всё откладываем жизнь на потом, рассуждая: «Вот когда закончу играть, тогда и съезжу туда, куда хочу и когда хочу! Буду есть вот эту вкусняшку, и мне никто не скажет, что завтра взвешивание!»



Я пришла к выводу, что пора бы перестать хотеть, чтобы время прошло быстрее. И каждый день постараться наполнить чем-то интересным и новым, если это возможно. Потому и появился такой девиз — #живиздесьисейчас! Всё потому, что завтра может и не быть.



Из ближайших примеров: в Москве нашла в интернете, как можно подняться на крыши и увидеть Москву с новой стороны. Потрясающе провела время. Сходила на концерт в парке Коломенское — причём одна. Стояла в толпе и танцевала, было невероятно круто. Кто был на подобных мероприятиях, знают, какая там магическая атмосфера. Ещё мною обожаемые лонгборд и самокат. Я очень аккуратно катаюсь, хоть и редко. Но это приносит невероятное удовольствие», — цитирует Матиенко официальный сайт клуба.

«Ленинградка» заняла восьмое место в прошедшем розыгрыше Суперлиги.