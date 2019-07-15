Рысева: после победы на Универсиаде Воронков прыгал вместе с нам

Связующая калининградского «Локомотива» Дарья Рысева прокомментировала победу на Универсиаде в Неаполе в составе студенческой сборной России. В финальном матче подопечные Андрея Воронкова нанесли поражение команде Италии со счётом 3:1 (25:21, 15:25, 26:24, 25:18).



«Приболела немного, да ещё после победы в финале от радости так кричала. Но ничего страшного. Всё будет в порядке. Это очень круто! Я второй раз подряд побеждаю на Универсиаде. И мы снова доказали, что лучшие. Что сборная России настолько сильна духом, что нас не победить!



Лёгких игр не было. К тому же за относительно небольшой период времени мы провели много матчей. И ко всем соперникам относились очень серьёзно. Все команды, с которыми встречались, разбирали очень подробно. Но и готова наша команда была хорошо. В Неаполе было жарко, и это добавляло трудностей. Но тех выходных дней, которые у нас были по ходу Универсиады, нам вполне хватало для того, чтобы восстановить силы.



Конечно, волнение перед финалом было. Ведь нам предстояло играть против хозяек турнира. И мы знали, что против нас будет болеть весь зал. Но когда игра началась, мы успокоились. Тем более что на трибунах были и российские болельщики, которые поддерживали нас от души. Огромное им спасибо! Но вообще, мы сами были настроены очень серьёзно. Прекрасно понимали, что нас ждёт грозный соперник. В сборной Италии высокие, мощные игроки, против которых трудно играть на блоке. Которые мощно атакуют. И готовились к этому.



Андрей Геннадьевич счастлив. Было видно, что в ходе финала он переживал. Но при этом нас подбадривал. И когда мы выиграли, он тоже не сдерживал эмоций – радовался, прыгал вместе с нами. Андрей Геннадьевич дал мне несколько дней отдыха. Немного переведу дух и потом присоединюсь к команде уже в Беларуси, где у нас пройдут сборы», — цитирует Рысеву официальный сайт «Локомотива».

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