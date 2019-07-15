Волейболистка «Ленинградки» Шевченко защитила дипломную работу

Волейболистка санкт-петербургской «Ленинградки» Анна Шевченко рассказала о защите своей дипломной работы.
«Этим летом я защищала дипломную работу. Писала про повышение эффективности выполнения подачи в прыжке в волейболе. Предположила, что если опираться на лучших и результативных подающих, то возможно повысить эффективность выполнения данного технического элемента. Посмотрела, какая техника и тактика выполнения подачи у высококвалифицированных спортсменок. На основе этого поняла, чего не хватает квалифицированным волейболисткам для достижения высоких результатов и составила блоки заданий для повышения эффективности выполнения подачи.
Могу сказать, что 3 года обучения в училище олимпийского резерва №1 пролетели для меня за 15 волнительных минут у доски перед комиссией", — цитирует Шевченко официальный сайт клуба.
«Ленинградка» заняла восьмое место в прошедшем розыгрыше Суперлиги.
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