Волейболистка «Ленинградки» Шевченко защитила дипломную работу

Волейболистка санкт-петербургской «Ленинградки» Анна Шевченко рассказала о защите своей дипломной работы.



«Этим летом я защищала дипломную работу. Писала про повышение эффективности выполнения подачи в прыжке в волейболе. Предположила, что если опираться на лучших и результативных подающих, то возможно повысить эффективность выполнения данного технического элемента. Посмотрела, какая техника и тактика выполнения подачи у высококвалифицированных спортсменок. На основе этого поняла, чего не хватает квалифицированным волейболисткам для достижения высоких результатов и составила блоки заданий для повышения эффективности выполнения подачи.

Могу сказать, что 3 года обучения в училище олимпийского резерва №1 пролетели для меня за 15 волнительных минут у доски перед комиссией", — цитирует Шевченко официальный сайт клуба.

«Ленинградка» заняла восьмое место в прошедшем розыгрыше Суперлиги.