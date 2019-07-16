Хтей: надо забыть победу в Лиге наций. Впереди олимпийский отбор и ЧЕ

Олимпийский чемпион – 2012, спортивный директор клуба «Белогорье» Тарас Хтей прокомментировал вторую подряд победу мужской сборной России по волейболу в Лиге наций. В финальном матче подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли хозяев «Финала шести» — сборную США (3:1).
«Это была фееричная победа над Америкой. Она получилась уверенной. Видно, что молодые ребята, которых привлекли к турниру, уже заматерели и полностью уверены в своих силах. Это касается Егора Клюки, Дмитрия Волкова, Виктора Полетаева. А Игорь Кобзарь ведет за собой коллектив как капитан. Впечатлили центральные блокирующие: подрос Ильяс Куркаев, по глазам видно, что человек уже опытный, а Иван Яковлев в своих дебютных встречах за сборную явно не стушевался.
При Саммельвуо ребята показывают качественный волейбол. Дисциплина, хорошая подача и отменная работа на блоке — свидетельство работы тренера. Он показал себя как настоящий лидер, вселяющий уверенность игрокам, болельщикам и руководству. Я разговаривал с генеральным менеджером сборной Сергеем Тетюхиным. Он отмечал, как финский специалист относится к делу, назвал его настоящим фанатиком и очень ответственным человеком. Поэтому надо поздравить Саммельвуо с его дебютом и быстро завоеванным первым трофеем во главе сборной России. Теперь надо забыть победу в Лиге наций. Впереди олимпийский отбор и чемпионат Европы. Надеюсь, там ребята проявят себя с лучшей стороны», — приводят слова Хтея «Известия».
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