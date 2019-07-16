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Россиянки разгромили сборную Германии на чемпионате Европы U16

Россиянки разгромили сборную Германии на чемпионате Европы U16
Волейбол / Сборная России 0

В Хорватии и Италии проходит чемпионат Европы среди девушек в возрастной категории U16. Сборная России в матче третьего тура группового этапа разгромила команду Германии со счётом 3:0 (25:8, 25:11, 25:11).

На старте соревнований россиянки победили словенок (3:1) и француженок (3:0). Подопечные Александра Карикова занимают первое место в турнирной таблице.

Завтра, 17 июля, россиянки встретятся с финками, 18-го — с хорватками. Борьбу за медали продолжат по две лучшие команды из каждой из двух групп.

Состав сборной России
Связующие: Амалия Горбатюк, Виктория Кобзарь.
Диагональные: Елизавета Протопопова, Арина Федоровцева.
Блокирующие: Наталья Суворова, Оксана Швыдкая, Анастасия Жаброва.
Доигровщицы: Ирина Артюхина, Анастасия Капралова, Дарья Заманская.
Либеро: Виктория Думрауф, Анна Хабибрахманова.

Россиянки выиграли два матча подряд на старте чемпионата Европы U16
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