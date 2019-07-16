Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы U17
В Софии (Болгария) проходит чемпионат Европы среди юношей в возрастной категории U17. Сборная России в третьем туре группового этапа обыграла команду Греции со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:20).
На старте соревнований подопечные Владимира Хроменкова проиграли сборным Чехии (1:3) и Польши (0:3). Завтра, 17 июля, россияне сыграют с итальянцами, 18-го — с португальцами. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
Состав сборной России
Связующие: Никита Борчиков, Владислав Егоров.
Диагональные: Егор Долгополов, Алексей Степанов.
Блокирующие: Даниил Иванов, Даниил Клявзер, Александр Энсина Барсенас.
Доигровщики: Николай Зубов, Михаил Лабинский, Кирилл Моторыгин, Максим Перминов.
Либеро: Дмитрий Кулаков.
Российские волейболисты потерпели два поражения кряду на ЧЕ U17
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