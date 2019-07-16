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Стали известны соперники сборной России на 2-м этапе ЧМ U20 в Мексике

Стали известны соперники сборной России на 2-м этапе ЧМ U20 в Мексике
Волейбол / Сборная России 0

В Мексике продолжается чемпионат мира по волейболу среди девушек в возрастной категории U20. Сборная России на первом групповом этапе одержала три победы. Россиянки обыграли команды Сербии (3:1), Турции (3:2) и Аргентины (3:0).

Команда Игоря Курносова вышла в турнир за первое-восьмое места, где её соперниками будут сборные Китая, Италии и Бразилии. В другую группу попали сборные США, Польши, Турции и Японии.

Состав сборной России U20
Связующие: Есения Мишагина, Вероника Распутная.
Диагональная: Оксана Якушина.
Доигровщицы: Александра Борисова, Ольга Зверева, Екатерина Пипунырова, Валерия Шевчук, Полина Шеманова.
Блокирующие: Юлия Бровкина, Виктория Пушина, Елизавета Фитисова.
Либеро: Варвара Шепелева.

Сборная России вышла во второй этап чемпионата мира U20 в Мексике
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