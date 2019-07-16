Шевченко объяснил, почему на пост главного тренера сборной назначили Саммельвуо

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко прокомментировал назначение Туомаса Саммельвуо на пост главного тренера мужской сборной России. В минувшем сезоне кемеровский «Кузбасс» под руководством финского специалиста впервые стал чемпионом России.

«Весной было три кандидата на пост главного тренера сборной России, но Саммельвуо члены президиума ВФВ отдали подавляющее большинство голосов — почти 90%. Надо сказать, что помимо победы в чемпионате «Кузбасс» на протяжении всего сезона Суперлиги демонстрировал очень качественную игру. И это с подбором игроков, скажем так, неочевидным для такого успеха команды из Кемерово. По крайней мере в начале чемпионата эти исполнители не казались теми, кто может добиться такого триумфа. В игре «Кузбасса» была видна тренерская работа, поэтому мы сделали выбор в пользу Туомаса Саммельвуо», — цитируют Шевченко «Известия».

Сборная России под руководством Саммельвуо выиграла Лигу наций — 2019.

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