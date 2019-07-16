Объявлен состав женской сборной России для подготовки к олимпийской квалификации
Главный тренер женской сборной России Вадим Панков огласил список волейболисток, которые вызваны на сбор для подготовки к олимпийской квалификации, сообщает «Спорт-экспресс». Матчи отборочного турнира пройдут в Калининграде 2-4 августа.
Состав сборной России
Связующие: Евгения Старцева, Татьяна Романова.
Нападающие (диагональные и доигровщицы): Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Маргарита Курило, Анна Котикова, Татьяна Юринская.
Блокирующие: Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко.
Либеро: Дарья Пилипенко, Алла Галкина.
Соперниками сборной России будут команды Южной Кореи, Мексики и Канады.
Женская сборная России заняла 14-е место в прошедшем розыгрыше Лиги наций.
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