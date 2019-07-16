Вербов: игроки идут Саммельвуо навстречу, а не фырчат

Главный тренер студенческой сборной России на Универсиаде в Неаполе Алексей Вербов оценил работу Туомаса Саммельвуо с мужской сборной России. Команда под руководством финского специалиста выиграла Лигу наций сезона-2019.

«Последние годы его работы показательны. Он добился максимума с Кемерово, выиграл первый турнир со сборной. Даже смешно, что я ему оценку какую-то даю. Он абсолютно компетентен. Для меня даже важно другое, как играет команда, какие в ней взаимоотношения, готовы ли биться друг за друга. А здесь у него всё в порядке. Его основная философия – объединять. Чтобы приходили на тренировки не как на каторгу или войну, а за счастьем. Я эту идеологию поддерживаю. Нужно не заставлять игроков приезжать в сборную и тренировать насильно, а убеждать, чтобы они сами этого хотели. Так будет гораздо легче на соревнованиях. Очень важно разговаривать с игроками. У нас в советское время это было не очень принято. Из страны никто особо не выезжал, работали по своим методикам. Но теперь молодёжь другая, она видят, как живут люди в других концах земного шара. Пришло новое поколение. Они знают, что такое хорошая жизнь. Сейчас нельзя работать, как было раньше.



Саммельвуо – полная противоположность, он общается, знает про каждого всё, от семьи до того, как он спал сегодня. Он молодой, ему легче найти подход. Игроки идут ему навстречу, а не… фырчат там, не знаю. У него нет отношения „начальник – подчинённый“, он на одной волне со спортсменами. Вот и весь секрет. И у всех игроков улыбка на лице, неважно, тяжёлый или лёгкий момент матча. Полмира перелетели, чтобы в Австралию попасть, а они радуются!» — цитирует Вербова «Спорт-экспресс».

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«Результат не совсем для России привычный, конечно, мы всегда нацелены на золото или минимум финал. Но моя основная цель была сделать ребят лучше как личностей и сделать команду. Как мне кажется, получилось. Мы не опускали рук даже в самых сложных эпизодах, ребята кайфовали, и мы, тренеры, тоже. Часто, когда не играет скамейка запасных, в звёздных командах начинают искать оправдания, объяснения, возникают вопросы. У нас такого не было. Один за всех, и все за одного. Я даже сказал ребятам после турнира такую фразу: „Если тренерская работа всегда была бы такая, как последние недели, на неё каждый второй бы бежал“. Выигранные очки команда встречала танцами, мне многие по этому поводу писали в сообщениях. Атмосфера была прекрасная.

Для меня это сумасшедший опыт, куча эмоций, удовольствия, новых мыслей. Я сделал на сто процентов всё, что мог, выложился. Результат пусть оценивают контролирующие органы, болельщики. Ведь мы всё делаем для зрителя. Или у игроков можно спросить. Результат внутри команды был на пятёрку. Спортивный результат, на который мы нацеливались, достигнут не был. Я всегда отвечал сам, когда был игроком: «Всё плохо». Потому что всегда есть к чему стремиться», — сказал Вербов.

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