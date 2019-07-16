Яковлев: у России нет череды побед на всех турнирах, хочется сломать традицию

Тренер мужской сборной России Роман Яковлев прокомментировал победу команды в Лиге наций—2019. В финале россияне обыграли американцев со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

«В исполнении нашей сборной мы увидели командный волейбол. Видно было, что парни бились. Важно, что не провалились, хотя было много моментов, когда легко можно было поплыть. Но сумели удержаться в игре. Хотелось бы поздравить парней, тренерский штаб и весь персонал с этой победой. В какой-то степени результат неожиданный, ведь ставку на этот турнир мы не делали.



Любые победы идут на пользу. Они добавляют положительных эмоций. Это не даёт нам никаких гарантий на дальнейшие турниры, но вселяет дополнительную уверенность. В команде много молодых парней, и все они голодные до побед. Для них это важно. А кому-то этот кубок даст толчок в дальнейших стремлениях. У нас всё-таки нет череды побед во всех подряд турнирах. Хочется верить, что мы сломаем эту традицию и превратимся в команду-дистанцию. Пока мы на пути к этому, и я очень рад, что являюсь частью такой команды», — цитирует Яковлева «Спорт-экспресс».

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