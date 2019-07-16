Тренер сборной Польши выставил медаль Лиги наций на аукцион
Якуб Беднарук, исполнявший обязанности главного тренера сборной Польши в победном матче за бронзу Лиги наций с бразильцами, решил не оставлять у себя медаль и выставил её на благотворительный аукцион, сообщает Polsat Sport.
Он руководил командой вместо главного тренера Витала Хейнена, который после поражения от России в полуфинале вернулся в Польшу. Хейнен на базе в Закопане работал с игроками, которые претендуют на участие в олимпийской квалификации.
«Я не заслуживаю этой медали и хотел бы передать её на благотворительный аукцион. Рад, что мы выиграли, но мне было бы трудно оставить эту медаль дома. Я соберу деньги и помогу детям», – сказал Беднарук.
Победителем Лиги наций второй год подряд стала сборная России.
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