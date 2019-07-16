Вербов: единственное, что осталось от Вербова-игрока, – желание выступить на ОИ

Главный тренер студенческой сборной России на Универсиаде в Неаполе Алексей Вербов оценил возможность продолжения карьеры.

«Играть или нет – вопрос так не стоит. Единственное, что ещё осталось от Вербова-игрока, – это желание сыграть на Олимпийских играх в Токио. Как и любой спортсмен, я хочу выиграть олимпийское золото, мне это за долгую карьеру не удалось.

Может быть, ещё год я и поиграл бы, но от предложения «Зенита» отказаться было невозможно, такие предложения не поступают каждый день. Сейчас у меня контракт тренера, это моё будущее. Просто жизнь и спортивная карьера – штуки такие, что ты постоянно на чемоданах. Не получилось где-то на тренерском поприще – и сидишь ждёшь в очереди новых предложений. Если так будет развиваться ситуация, теоретически посещает мысль: «А не попробовать ли ещё сезончик?» Но нужно учитывать, что вернуться после паузы на 38-м году непросто. Прошлый сезон неплохой, дал мне внутреннюю надежду, что я ещё что-то могу. Но сейчас у меня есть конкретная цель – в августе в Казани будем заниматься клубом с Владимиром Романовичем Алекно», — цитирует Вербова «Спорт-экспресс».

Студенческая сборная России на Универсиаде-2019 завоевала бронзу.