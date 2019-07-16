Панков: Кошелева решила пока не играть в сборной

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков сообщил, что Татьяна Кошелева не сыграет в олимпийской квалификации, которая пройдёт в Калининграде 2-4 августа.

«Таня Кошелева не сыграет в олимпийском отборочном турнире. Таня решила пока не играть в сборной, будем без неё бороться на этом турнире. Возможно, она ещё сыграет на чемпионате Европы в этом году, пока ещё не пришли к решению. Таню пока беспокоит травма ноги, сейчас она восстанавливается. Надеемся, что скоро она выздоровеет и будет с нами в сборной.



Сейчас к олимпийскому отборочному турниру готовятся 15 человек. Скоро будет 16, подъедет ещё либеро Кристина Курносова. За исключением Кошелевой, все лидеры сейчас в строю, все готовятся», — приводит слова Панкова РИА «Новости».

Соперниками сборной России в отборе на Олимпиаду будут команды Южной Кореи, Мексики и Канады.