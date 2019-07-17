Стал известен состав женской сборной России на Кубок губернатора

С 24 по 26 июля в Калининграде пройдёт международный товарищеский турнир — «Кубок губернатора Калининградской области» с участием женских сборных России, Польши, Германии и Бельгии. Официальный сайт ВФВ опубликовал состав команды России на эти соревнования.
Состав сборной России
Связующие: Евгения Старцева, Татьяна Романова.
Нападающие (диагональные и доигровщицы): Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Маргарита Курило, Анна Котикова, Татьяна Юринская.
Блокирующие: Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко.
Либеро: Дарья Пилипенко, Алла Галкина, Кристина Курносова.
Расписание матчей турнира
24 июля
17:30 мск. Германия – Польша.
20:00. Россия – Бельгия.
25 июля
17:30. Польша – Бельгия.
20:00. Россия – Германия.
26 июля
17:30. Бельгия – Германия.
20:00. Россия – Польша.
- 17 июля 2019
-
09:07
-
00:46
- 16 июля 2019
-
20:06
-
16:06
-
16:01
-
15:07
-
14:17
-
13:04
-
12:27
-
12:20
-
11:53
-
11:36
-
10:21
-
10:16
-
10:11
-
09:27
-
09:23
-
07:49
-
00:52
- 15 июля 2019
-
16:04
-
15:16
-
14:01
-
13:07
-
12:12
-
12:00
-
11:12
-
10:03
-
09:47
-
09:08
-
08:48
-
08:28
-
08:18
-
08:12
-
08:03
-
07:44