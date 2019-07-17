Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Стал известен состав женской сборной России на Кубок губернатора

Стал известен состав женской сборной России на Кубок губернатора
Волейбол / Сборная России 0

С 24 по 26 июля в Калининграде пройдёт международный товарищеский турнир — «Кубок губернатора Калининградской области» с участием женских сборных России, Польши, Германии и Бельгии. Официальный сайт ВФВ опубликовал состав команды России на эти соревнования.

Состав сборной России
Связующие: Евгения Старцева, Татьяна Романова.
Нападающие (диагональные и доигровщицы): Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Маргарита Курило, Анна Котикова, Татьяна Юринская.
Блокирующие: Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко.
Либеро: Дарья Пилипенко, Алла Галкина, Кристина Курносова.

Расписание матчей турнира
24 июля
17:30 мск. Германия – Польша.
20:00. Россия – Бельгия.

25 июля
17:30. Польша – Бельгия.
20:00. Россия – Германия.

26 июля
17:30. Бельгия – Германия.
20:00. Россия – Польша.

Объявлен состав женской сборной России для подготовки к олимпийской квалификации
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент