Стал известен состав женской сборной России на Кубок губернатора

С 24 по 26 июля в Калининграде пройдёт международный товарищеский турнир — «Кубок губернатора Калининградской области» с участием женских сборных России, Польши, Германии и Бельгии. Официальный сайт ВФВ опубликовал состав команды России на эти соревнования.



Состав сборной России

Связующие: Евгения Старцева, Татьяна Романова.

Нападающие (диагональные и доигровщицы): Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Маргарита Курило, Анна Котикова, Татьяна Юринская.

Блокирующие: Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко.

Либеро: Дарья Пилипенко, Алла Галкина, Кристина Курносова.



Расписание матчей турнира

24 июля

17:30 мск. Германия – Польша.

20:00. Россия – Бельгия.



25 июля

17:30. Польша – Бельгия.

20:00. Россия – Германия.



26 июля

17:30. Бельгия – Германия.

20:00. Россия – Польша.

Объявлен состав женской сборной России для подготовки к олимпийской квалификации