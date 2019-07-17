Кобзарь: хочется побыть с родными, без мужиков, а больше с женщинами

Капитан сборной России Игорь Кобзарь поделился впечатлениями от победы в Лиге наций. В финале, который состоялся 14 июля в Чикаго, подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли американцев со счётом 3:1.
«Конечно, осознание победы появилось. Мы очень довольны, счастливы! Завершить такой тяжёлый затяжной турнир победой очень приятно. Мы вообще не думали о победе в Лиге наций. Нам просто хотелось играть, играть так, как мы умеем. Нашего уровня хватает, чтобы побеждать и топовых соперников. Хорошо, что всё так сложилось. Мы не зацикливались на каких-то негативных моментах, поэтому у нас получилось сыграть лучше остальных сборных. Результат совершенно не давил на нас.
У Туомаса Саммельвуо работа в команде строится на уважении и доверии к игрокам. Поэтому атмосфера в команде отличная, ребята заряжены на хорошую игру и достижение результатов.
Конечно, усталость ощущается сейчас. В «Финале шести» мы не были на пике своей формы, мы можем ещё прибавить. Так скажем, мы не прыгали так высоко. Но за счёт командных действий мы нивелировали этот момент, поэтому у нас в игре не было особых провалов. Я очень доволен нашей командой.
Как отметили победу в Чикаго? Сходили всей командой в одно заведение, посидели, пообщались, порадовались. Ничего особенного. Сейчас все разбегаемся кто куда. Побыстрее домой к семьям, к детям, жёнам, к своим близким, родным, любимым. У нас меньше недели на отдых, а потом снова в бой, олимпийский отборочный турнир.
Из Москвы лечу в Тюмень. В эти выходные, которые нам предоставили, никуда больше не хочется лететь, уже налетались. Не знаю, получится ли вообще отключиться от волейбола на недельку. Всё равно все будут напоминать. Просто хочется побыть с родными, без мужиков, а больше с женщинами. Без женщин мы никто, всё ради женщин. Я счастлив вернуться к своей любимой жене, к дочерям", — цитирует Кобзаря РИА «Новости».
Сборная России выиграла Лигу наций второй год подряд.
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