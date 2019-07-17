Аккаунт Кошелевой в «Инстаграме» взломали

Чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы российская доигровщица Татьяна Кошелева сообщила, что её страницу в «Инстаграме» взломали. Три дня назад в аккаунте спортсменки появилась фотография турецкого «Галатасарая» с подписью — «Единственная команда, которую я люблю». Затем были опубликованы ещё несколько постов, связанных с Турцией.

В середине июля Татьяна сказала, что подписала контракт с китайской командой «Гуандун Эвергранд».

«Мой профиль в „Инстаграме“ взломали. Это очень неэтичный поступок со стороны тех, кто это сделал. Я писала в службу поддержки „Инстаграма“, но пока мне не помогли. Надеюсь, скоро удастся вернуть свой профиль», — цитирует Кошелеву РИА «Новости».

В Турции Татьяна играла за «Экзачибаши» и «Галатасарай».