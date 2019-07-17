Клюка рассказал, чем россияне отличаются от белорусов

Волейболист сборной России и новоуренгойского «Факела» Егор Клюка рассказал о себе, а также сравнил россиян и белорусов. Он родился в Кобрине (Беларусь), а российское гражданство получил в 2014 году.

«Я левша. В детстве меня пытались переучивать, но вступились родители. Сказали, что прошло то время, когда все должны быть одинаковыми. Неудобства? Когда сидишь за столом, локтями бьёшься. Сейчас всё делаю левой рукой. Когда занимался фехтованием, шпагу тоже держал в левой. Но в волейболе атакую правой. Даже не знаю, почему так вышло.



Меня назвали в честь Егора Летова. Папе нравилась его философия. Я глубоко не вникал, только некоторые песни слушал. А жена сейчас даже учит одну.

Я сложный человек в том плане, что близко к себе людей не подпускаю. Но, например, в прошлом году мы жили с Дмитрием Мусэрским и мне было очень приятно с ним общаться. Его тоже считают закрытым. Но он таким стал. Пожив в России, я понял, что здесь всё устроено немного по-другому. Русские и белорусы – близкие народы, но понятия у людей немного разные. Понятия о самых простых вещах – о дружбе, например. В России более важен денежный вопрос. Успешными считаются те, кто позволяет себе самое дорогое.



При этом в Москве много людей, которые не зарабатывают эти деньги своим трудом, а берут их откуда-то извне. И у них от этого просто срывает крышу. Творят что хотят. В самые дурацкие свои годы видел много подобного. В Беларуси на улице не встретишь сумасшедшего богача, который раскидывается деньгами», — цитирует Клюку «Спорт-экспресс».

Егор также рассказал, как относится к спорту.

«Не считаю, что спорт – это прям профессия. С одной стороны, за счёт волейбола я содержу себя, семью. Но отношусь к этому больше как к хобби. Которое очень нравится и приносит доход. Реально важным делом занимаются люди в армии, врачи, учителя. Мы – спортсмены. Это как дар. Мы получаем хорошие деньги просто за то, что бьём по мячику. Да, стараемся делать это красиво, чтобы нравилось болельщикам.



Но есть множество профессий, которые по трудоёмкости перекрывают нашу в несколько раз. Спорт – это тоже тяжело. Но я стараюсь реально смотреть на вещи. И был бы только рад, если бы, например, шахтёры и врачи получали за свой труд большие деньги. Которые соответствуют нагрузке. Но это вопрос не ко мне, а к обществу, государству. Я рад, что могу зарабатывать волейболом», — сказал Клюка.

Егор вошёл в символическую сборную Лиги наций—2019.