Стало известно, сколько заработала мужская сборная России в Лиге наций—2019
Мужская сборная России заработала $ 1,195 млн в Лиге наций 2019 года. World of Volley сообщает, что за победу в турнире команде полагается чек на $ 1 млн.
За каждую победу на предварительном этапе соревнований команда Туомаса Саммельвуо заработала по $ 9 тыс., за каждое поражение — по $ 4 тыс. Россияне выиграли 12 матчей из 15 и заработали $ 120 тыс.
Кроме того сборная России получила бонус в размере в $ 75 тыс. за попадание в «Финал шести».
Денежные вознаграждения получили и волейболисты, попавшие в символическую сборную турнира. Доигровщики Дмитрий Волков и Егор Клюка, а также блокирующий Иван Яковлев заработали по $ 10 тыс.
В финале Лиги наций в Чикаго (США) сборная России победила команду США со счётом 3:1.
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