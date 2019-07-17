Главный тренер «Зенита» Алекно награждён орденом Дружбы

Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу, главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно Указом президента России Владимира Путина награждён орденом Дружбы, сообщается в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации. Генеральный директор «Зенита» Ильхам Рахматуллин награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Оба специалиста отмечены «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Алекно, возглавляющий «Зенит» с 2008 года, несколько раз приводил команду к победе в чемпионате России, Кубке и Суперкубке страны, а также в Лиге чемпионов. Сборная России под его руководством завоевала золото Олимпиады 2012 года в Лондоне.