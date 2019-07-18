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Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира U20 в Мексике

Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира U20 в Мексике
Волейбол / Сборная России 0

В Мексике продолжается чемпионат мира по волейболу среди девушек в возрастной категории U20. Сборная России в матче второго группового этапа проиграла команде Бразилии со счётом 0:3 (22:25, 23:25, 14:25). На старте второго этапа подопечные Игоря Курносова в трёх сетах обыграли китаянок.

Сегодня, 18 июля, россиянки, занимающие второе место в турнирной таблице, сыграют с командой Италии (лидер группы).

Для выхода в полуфинал надо занять первое или второе место.

Состав сборной России U20
Связующие: Есения Мишагина, Вероника Распутная.
Диагональная: Оксана Якушина.
Доигровщицы: Александра Борисова, Ольга Зверева, Екатерина Пипунырова, Валерия Шевчук, Полина Шеманова.
Блокирующие: Юлия Бровкина, Виктория Пушина, Елизавета Фитисова.
Либеро: Варвара Шепелева.

Стали известны соперники сборной России на 2-м этапе ЧМ U20 в Мексике
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