Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира U20 в Мексике

В Мексике продолжается чемпионат мира по волейболу среди девушек в возрастной категории U20. Сборная России в матче второго группового этапа проиграла команде Бразилии со счётом 0:3 (22:25, 23:25, 14:25). На старте второго этапа подопечные Игоря Курносова в трёх сетах обыграли китаянок.
Сегодня, 18 июля, россиянки, занимающие второе место в турнирной таблице, сыграют с командой Италии (лидер группы).
Для выхода в полуфинал надо занять первое или второе место.
Состав сборной России U20
Связующие: Есения Мишагина, Вероника Распутная.
Диагональная: Оксана Якушина.
Доигровщицы: Александра Борисова, Ольга Зверева, Екатерина Пипунырова, Валерия Шевчук, Полина Шеманова.
Блокирующие: Юлия Бровкина, Виктория Пушина, Елизавета Фитисова.
Либеро: Варвара Шепелева.
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