Сборная России победила Италию на чемпионате Европы U17

В Софии (Болгария) проходит чемпионат Европы среди юношей в возрастной категории U17. Сборная России в четвёртом туре группового этапа обыграла команду Италии со счётом 3:1 (22:25, 25:17, 25:17, 25:16).
На старте соревнований подопечные Владимира Хроменкова проиграли сборным Чехии (1:3) и Польши (0:3), а затем победили греков (3:0). Сегодня, 18 июля, россияне, занимающие третье место в турнирной таблице, сыграют с португальцами. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
Состав сборной России
Связующие: Никита Борчиков, Владислав Егоров.
Диагональные: Егор Долгополов, Алексей Степанов.
Блокирующие: Даниил Иванов, Даниил Клявзер, Александр Энсина Барсенас.
Доигровщики: Николай Зубов, Михаил Лабинский, Кирилл Моторыгин, Максим Перминов.
Либеро: Дмитрий Кулаков.
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