Тетюхин: назначение Саммельвуо — очень правильный и профессиональный шаг ВФВ

Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин рассказал о сотрудничестве с главным тренером Туомасом Саммельвуо. Мужская сборная России выиграла Лигу наций, победив в финале американцев со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

«Ну, для меня профессия генерального менеджера — совершенно новая. Поэтому, наверное, именно с моей стороны на данном этапе неизбежны какие-то мелкие недочёты. А если рассматривать картину в целом, мне кажется, сейчас штаб нашей сборной представляет собой отлично функционирующий механизм. Мы с Туомасом знакомы очень давно, играли друг против друга ещё на юношеских соревнованиях. Могу с уверенностью сказать: Всероссийская федерация волейбола сделала очень правильный и профессиональный шаг, доверив сборную этому специалисту.

Понятно, что делать какие-то масштабные выводы на основании одного турнира рано. Но для меня, например, совершенно очевидно, что Туомас — это человек, обладающий не только отличными тактическими тренерскими навыками, но и глобальным стратегическим мышлением. В ходе турнира проводилась большая ротация, многие ребята впервые примерили майку национальной команды и прочувствовали атмосферу сборной изнутри. Для каждого из них вызов в сборную — огромный стимул для дальнейшей работы над собой. Что, как следствие, в целом приведёт к общему росту уровня волейбола в Суперлиге», — цитирует Тетюхина официальный сайт санкт-петербургского «Зенита».

Мужская сборная России выиграла Лигу наций второй год подряд.

Тетюхин — о победе России в Лиге наций: главное сейчас — не впадать в эйфорию