Кошелева поблагодарила РФС за возвращение её аккаунта в «Инстаграме»

Чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы, российская доигровщица Татьяна Кошелева сообщила, что благодаря Российскому футбольному союзу (РФС) она вернула доступ к своей странице в «Инстаграме». Ранее появилась информация, что страницу спортсменки взломали. Четыре дня назад в аккаунте Татьяны появилась фотография турецкого «Галатасарая» с подписью «Единственная команда, которую я люблю». Затем были опубликованы ещё несколько постов, связанных с Турцией.
«Очень рада, что смогу общаться на своей странице со своими друзьями и болельщиками. Хочу искренне поблагодарить РФС за то, что оказали мне непомерную помощь в возвращении моего аккаунта. Огромное ему спасибо. Я всегда знала, что меня окружают хорошие люди, и в очередной раз в этом убедилась. Вчера они начали – и сегодня страница возвращена. Конечно, я была расстроена, что не могу больше её контролировать.
Очевидно, что это козни кого-то из Турции. Мне сначала было очень неловко. Конечно, я великолепно отношусь к своему бывшему клубу, но это неэтично по отношению к другим командам. Слава богу, все поняли, что это выложила не я. Любая информация, которую написала не я на своей странице, меня компрометирует», — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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