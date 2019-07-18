Бывший игрок «Кузбасса» и краснодарского «Динамо» Зинько стал тренером

В тренерский штаб молодёжной команды «Кузбасс-2» вошёл Юрий Зинько. Он стал помощником главного тренера Дениса Матусевича.

Зинько выступал за «Кузбасс» с момента основания клуба (2008/09). За время профессиональной карьеры доигровщик выступал также за краснодарское «Динамо», «Кавказтрансгаз» из Ставрополя, «Тюмень», в сезоне-2018/19 он защищал цвета «Грозного».



«Я планировал ещё год поиграть, но реально понимал, что моя карьера как игрока заканчивается, потому что каждый игрок должен вовремя уходить – это очень важно. Что касается тренерской работы, волейбол – это вся моя жизнь, поэтому я занимаюсь любимым делом, тем более в «Кузбассе». Это потрясающе, надеюсь, у меня получится. Работа тренером – это новый опыт для меня. Рад всех приветствовать, надеюсь, у меня получится быть грамотным, адекватным тренером и мы сможем своим трудом показать, что мы лучшие», — цитирует Зинько официальный сайт клуба.

«В этом году в тренерский штаб добавился Юрий Зинько – это наш бывший игрок, в своё время помогавший нам в становлении команды, в выходе в Суперлигу. Я думаю, что у Юрия большие амбиции и он будет очень нам полезен. Прежде всего наша задача — сделать полноценных, хороших игроков. Считаю, что в Молодёжной лиге турнирные задачи ставить сложно, потому что добавляются молодые игроки, в других командах есть более возрастные, соответственно, результаты всё время плавают. Я считаю, что моя основная задача — сделать так, чтобы у меня как можно больше людей играло в большой волейбол», — сказал главный тренер «Кузбасса-2» Денис Матусевич.