Спиридонов: я же не всю нацию оскорбил, мне всё равно

Доигровщик сборной России и уфимского «Урала» Алексей Спиридонов прокомментировал намерение Федерации волейбола Польши добиться наказания для него за оскорбление игрока сборной Польши Кароля Клоса в соцсети. Российский волейболист оставил оскорбительную для поляка запись в «Твиттере», но затем удалил её.
Федерация волейбола Польши обратилась в Международную федерацию волейбола и Всероссийскую федерацию волейбола с требованием применить санкции к Спиридонову.
«Я ничего не буду делать, я написал конкретному парню. Я же не всю нацию оскорбил, поэтому мне всё равно», — приводит слова Спиридонова ТАСС.
Спиридонов — чемпион Европы 2013 года, двукратный победитель Мировой лиги. Сборная России победила Польшу в полуфинале Лиги наций, а затем обыграла в финале американцев.
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