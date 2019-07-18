Российские волейболисты победили чехов на старте чемпионата мира U21
В Бахрейне стартовал чемпионат мира по волейболу среди игроков в возрастной категории U21. Сборная России в стартовом матче обыграла команду Чехии со счётом 3:1 (25:22, 18:25, 25:21, 25:13).
Завтра, 19 июля, подопечные Андрея Ноздрина сыграют с Ираном, 20-го — с Тунисом.
По две лучшие команды (всего — восемь) из каждой группы выйдут во второй групповой этап. По две лучшие команды из групп второго этапа сыграют в полуфинале.
Состав сборной России
Связующие: Константин Абаев, Егор Кречетов.
Доигровщики: Павел Тетюхин, Виктор Пивоваров, Иван Кузнецов, Анатолий Володин.
Диагональные: Максим Сапожков, Егор Сиденко.
Блокирующие: Артём Мельников, Виталий Дикарев, Александр Захватенков.
Либеро: Денис Голубев.
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