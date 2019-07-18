Санкт-петербургский «Зенит» подписал контракт со связующим сборной России

Связующий уфимского «Урала» и сборной России Дмитрий Ковалёв подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба. Он выступал за уфимскую команду с 2015 года. Ранее 28-летний волейболист защищал цвета «Прикамья» и «Губернии».



В составе сборной России Ковалёв выиграл Лигу наций 2018 и 2019 годов, а также стал двукратным победителем летних Универсиад. На Европейских играх 2015 года он завоевал бронзу. В составе молодёжной сборной России Дмитрий стал чемпионом мира 2011 года.

«Конечно, я счастлив оказаться в «Зените». В составе сборной России я уже дважды выиграл Лигу наций, два раза побеждал на Универсиадах. А вот на клубном уровне медалей ещё не завоевывал. «Зенит» — одна из самых сильных команд страны, здесь можно и нужно решать задачи любого, самого высокого уровня. Уверен, в предстоящем сезоне мы сможем порадовать петербургских болельщиков», — сказал Ковалёв.