Три пары из России одержали победы на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

В Эшпинью (Португалия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Свои вторые поединки на соревнованиях успешно провели три дуэта из России.
Чемпионки Европы U22 Мария Бочарова и Мария Воронина сумели собраться после поражения в первом туре и в следующей встрече со счётом 2:0 (21:17, 21:19) обыграли хозяек турнира — Ванессу Пакет и Беатрис Пиньейру из Португалии. Перед заключительным туром россиянки занимают второе место в группе H.
Ещё один молодой дуэт из России – Ксения Дабижа/Дарья Рудых – поддержал успех соотечественниц. Они переиграли немок Викторию Биенек и Изабель Шнайдер – 2:0 (21:16, 22:20) и занимают третье место в группе Е. А лидирует в этом квартете другая российская пара — Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Дуэт из России выиграл вторую подряд встречу на турнире, одолев Джоану Гейдрих и Анук Верже-Депре из Швейцарии со счётом 2:0 (21:12, 21:15).
Также сегодня, 18 июля, второй матч на турнире проведут россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова.
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