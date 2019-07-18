Кобзарь: Саммельвуо использует метод пряника, а не кнута. Всё на взаимоуважении

Связующий сборной России по волейболу Игорь Кобзарь поделился мыслями о соперниках в борьбе за олимпийскую путёвку, рассказал о значении звания капитана и о работе с главным тренером национальной команды Туомасом Саммельвуо.



Нужно идти от матча к матчу. Скорее всего, именно с Ираном будет главный поединок. Это очень сильная сборная, которая не меньше нас хочет на Олимпиаду. Но и на другие команды настраиваться надо максимально.



Лично для меня звание капитана особенного значения не имеет. В любом случае, нужно выходить на площадку и выполнять свою работу. Как мне, так и всем другим. Успех всегда достигается только командой.



Саммельвуо — очень открытый и позитивный человек. Туомас с уважением относится к игрокам. Он доверяет каждому волейболисту, верит в него. Пользуется методом пряника, а не кнута. У Саммелвуо всё основано на взаимоуважении. Своей позитивной энергией он заряжает команду и создаёт необходимую атмосферу», — приводит слова капитана сборной России «Тюменская арена».