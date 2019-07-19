Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира U20 в Мексике

В Мексике продолжается чемпионат мира по волейболу среди девушек в возрастной категории U20. Сборная России в матче третьего группового этапа одолела команду Италии со счётом 3:2 (22:25, 21:25, 25:21, 25:20, 15:11).

На старте второго этапа подопечные Игоря Курносова в трёх сетах обыграли китаянок, а затем проиграли Бразилии (0:3). Россиянки заняли второе место в группе и вышли в полуфинал, где сыграют с японками.

Состав сборной России U20

Связующие: Есения Мишагина, Вероника Распутная.

Диагональная: Оксана Якушина.

Доигровщицы: Александра Борисова, Ольга Зверева, Екатерина Пипунырова, Валерия Шевчук, Полина Шеманова.

Блокирующие: Юлия Бровкина, Виктория Пушина, Елизавета Фитисова.

Либеро: Варвара Шепелева.