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Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира U20 в Мексике

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира U20 в Мексике
Волейбол / Сборная России 0

В Мексике продолжается чемпионат мира по волейболу среди девушек в возрастной категории U20. Сборная России в матче третьего группового этапа одолела команду Италии со счётом 3:2 (22:25, 21:25, 25:21, 25:20, 15:11).

На старте второго этапа подопечные Игоря Курносова в трёх сетах обыграли китаянок, а затем проиграли Бразилии (0:3). Россиянки заняли второе место в группе и вышли в полуфинал, где сыграют с японками.

Состав сборной России U20
Связующие: Есения Мишагина, Вероника Распутная.
Диагональная: Оксана Якушина.
Доигровщицы: Александра Борисова, Ольга Зверева, Екатерина Пипунырова, Валерия Шевчук, Полина Шеманова.
Блокирующие: Юлия Бровкина, Виктория Пушина, Елизавета Фитисова.
Либеро: Варвара Шепелева.

Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира U20 в Мексике
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