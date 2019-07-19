Сборная России выбыла из борьбы за медали чемпионата Европы U17

В Софии (Болгария) проходит чемпионат Европы среди юношей в возрастной категории U17. Сборная России в пятом туре группового этапа обыграла команду Португалии со счётом 3:1 (25:15, 25:20, 26:28, 25:16).
На старте соревнований подопечные Владимира Хроменкова проиграли сборным Чехии (1:3) и Польши (0:3), а затем победили греков (3:0) и итальянцев (3:1). Сборная России заняла четвёртое место в турнирной таблице и выбыла из борьбы за медали.
На старте турнира за 5-8-е места россияне сыграют с турками. Матч состоится завтра, 20 июля.
Состав сборной России
Связующие: Никита Борчиков, Владислав Егоров.
Диагональные: Егор Долгополов, Алексей Степанов.
Блокирующие: Даниил Иванов, Даниил Клявзер, Александр Энсина Барсенас.
Доигровщики: Николай Зубов, Михаил Лабинский, Кирилл Моторыгин, Максим Перминов.
Либеро: Дмитрий Кулаков.
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