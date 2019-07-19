Сборная России выбыла из борьбы за медали чемпионата Европы U17

В Софии (Болгария) проходит чемпионат Европы среди юношей в возрастной категории U17. Сборная России в пятом туре группового этапа обыграла команду Португалии со счётом 3:1 (25:15, 25:20, 26:28, 25:16).



На старте соревнований подопечные Владимира Хроменкова проиграли сборным Чехии (1:3) и Польши (0:3), а затем победили греков (3:0) и итальянцев (3:1). Сборная России заняла четвёртое место в турнирной таблице и выбыла из борьбы за медали.

На старте турнира за 5-8-е места россияне сыграют с турками. Матч состоится завтра, 20 июля.

Состав сборной России

Связующие: Никита Борчиков, Владислав Егоров.

Диагональные: Егор Долгополов, Алексей Степанов.

Блокирующие: Даниил Иванов, Даниил Клявзер, Александр Энсина Барсенас.

Доигровщики: Николай Зубов, Михаил Лабинский, Кирилл Моторыгин, Максим Перминов.

Либеро: Дмитрий Кулаков.