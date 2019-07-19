Земчёнок — о возвращении опытных игроков в сборную: они читали нашу переписку

Диагональный сборной России Денис Земчёнок рассказал, как отразится на атмосфере в команде возвращение в состав опытных игроков — Максима Михайлова, Александра Бутько, Артёма Вольвича и Дмитрия Мусэрского. На минувшей неделе подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли Лигу наций. В августе россияне сыграют в олимпийской квалификации в Санкт-Петербурге.

«Так получилось, что те игроки, которые присоединятся к нам, состоят в нашей группе в «вотсапе». Соответственно, они читали, к счастью или к сожалению — не знаю, всю нашу переписку во время Лиги наций. При этом они сами тоже что-то писали, напутствия на матчи, поздравления. Они уже в какой-то степени вместе с нами, в этой атмосфере, и они чуть-чуть были с нами на сборе в Новогорске. Я уверен, что им не будет тяжело вливаться в команду, которая сложилась в этом сезоне. Эти люди давным-давно в сборной, суперопытные, суперименитые.

Я уверен, что и на оставшихся турнирах сезона атмосфера в сборной России будет такой же. Это были замечательные два месяца в моей жизни. Мы стали очень хорошей семьёй. Мы столько времени провели вместе в путешествиях, в самолётах. Мы гораздо больше видели друг друга, чем свои семьи, своих детей, близких и любимых. Мы сплотились, и это здорово. Всем было комфортно, и никто не испытывал какого-то негатива из-за графика сборной. Бывает, когда тяжело, но в этот раз было прямо замечательно.

У нас несколько чатов. Одна группа – чисто информационная, другая – где все-все вместе, третья – где только игроки. Где-то Туомас присутствует, где-то – нет. Мы сразу оговорили, что мы не будем засорять эфир, флудить. Мы столько времени проводили вместе вживую – в самолётах, на тренировках, на обедах, ужинах, что ни один чат в «вотсапе» не был таким активным. Самым активным был тот, где высылалось командное расписание на завтра. Мы больше общались вживую", — цитирует Земчёнка РИА «Новости».

Мужская сборная России выиграла Лигу наций второй год подряд.