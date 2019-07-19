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Лучший блокирующий Лиги наций Яковлев перешёл из «Факела» в питерский «Зенит»

Лучший блокирующий Лиги наций Яковлев перешёл из «Факела» в питерский «Зенит»
Волейбол / Суперлига мужчины 0

По информации «Чемпионата», блокирующий «Факела» и сборной России Иван Яковлев стал игроком санкт-петербургского «Зенита». 24-летний волейболист, являющийся воспитанником санкт-петербургского «Автомобилиста», выступал в системе «Факела» с 2012 года. В сезоне-2014/15 он играл за МГТУ.

В минувшем сезоне «Факел» с Яковлевым в составе завоевал бронзу российской Суперлиги и клубного чемпионата мира. В составе сборной России Иван стал победителем Лиги наций 2019 года и был признан лучшим блокирующим турнира.

Яковлев также является обладателем Кубка вызова 2017 года, серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2017 года.

Санкт-петербургский «Зенит» в минувшем розыгрыше чемпионата России занял четвёртое место и сыграет в Кубка ЕКВ.

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