Ивович рассказал о главной проблеме новосибирского «Локомотива»

Доигровщик новосибирского «Локомотива» Марко Ивович поделился впечатлениями от прошедшего сезона и оценил уровень российской Суперлиги.

«Когда я раньше играл против новосибирского «Локомотива», то был очень удивлён уровнем организации этой команды. Впоследствии я получил возможность присоединиться к этой команде. Я убедился, что новосибирский «Локомотив» — одна из лучших команд по уровню организации. Цели команды высоки, именно поэтому я решил остаться. Я хочу играть в команде, которая настроена бороться за трофеи.



Российская лига — одна из лучших в мире. Казанский «Зенит» очень долго был на вершине не только в России, но и в Европе, и это один из показателей того, что чемпионат России очень хорош. Вторым показателем является то, что в России разрешают заявлять только двух иностранных игроков в команду. Это также показывает, как сильно они уважают и сохраняют отечественных игроков и сколько вкладывают в свой волейбол. В каждой игре нужно дать свой максимум, чтобы победить соперника. Это то, что делает тебя сильнее как игрока. Ты можешь прогрессировать в чемпионате России. А для игрока важно с каждым годом добиваться прогресса.



В прошедшем сезоне у нас была цель сделать шаг вперёд по сравнению с предыдущим, но нам это не удалось. Однако у команды большой потенциал, у нас есть несколько игроков сборных. Нам нужно этим воспользоваться. У нас есть качество, мы провели год вместе, но теперь нам также нужно упорно работать, и, я надеюсь, мы достигнем целей. Новосибирский «Локомотив» — прекрасная команда, нам нужно добиваться хороших результатов.

Самая большая проблема в том, что наш город находится далеко и мы проводим в дороге гораздо больше времени, чем другие команды. Однако в предстоящем сезоне команды в Суперлиге будут разделены на две группы. Я думаю, это будет шанс для нас. Мы также будем играть в Кубке ЕКВ, и это означает, что нам нужно будет совершить несколько дополнительных долгих перелётов. Но надеюсь, мы справимся с этим в позитивном ключе», — цитирует Ивовича World of Volley.

Подопечные Пламена Константинова в минувшем розыгрыше Суперлиги заняли пятое место.