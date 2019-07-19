Калининградский «Локомотив» начал подготовку к сезону

Волейболистки калининградского «Локомотива» приступили к подготовке к сезону. Команда отправилась на сборы в Беларусь, где пробудет до 1 августа. «Локомотив» начнёт подготовку в усечённом составе – без игроков, которые заняты в сборных на различных международных турнирах, сообщает официальный сайт клуба.



В Минск уже прибыли Екатерина Орлова, Юлия Подскальных, Виктория Горбачёва, Анастасия Стальная и игрок молодёжной команды Александра Слободянюк. Позже к команде присоединятся Дарья Рысева, Юлия Бровкина и Валерия Шевчук.

В минувшем розыгрыше российской Суперлиги подопечные Андрея Воронкова завоевали серебро и получили право выступить в Лиге чемпионов. В финале плей-офф «Локомотив» проиграл московскому «Динамо».