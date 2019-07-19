АСК продлил контракт с 17-летним либеро
Нижегородский АСК на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с либеро Артёмом Крайновым. 17-летний волейболист пополнил состав команды в прошлом сезоне. Ранее он играл за команду нижегородской СДЮСШОР № 4.
Ранее стало известно, что нижегородский клуб подпишет контракт с 25-летним французским диагональным Джоном Вендтом. Волейболист выступал за французские «Канны» (2012-2014) и «Нарбонну» (2014-2017), бельгийский «Линдеманс» (2017/18) и турецкий «Милли Пиянго» (2018/19). АСК также продлил контракт с блокирующим Виктором Никоненко и доигровщиком Иваном Валеевым.
АСК стал победителем Высшей лиги «А» и завоевал путёвку в Суперлигу. В конце июня появилась информация, что состав команды пополнил доигровщик Александр Маркин.
АСК продлил контракт с доигровщиком Валеевым
- 19 июля 2019
-
15:01
-
14:00
-
13:17
-
12:27
-
11:15
-
11:06
-
10:10
-
10:05
-
09:19
-
09:15
-
09:11
-
09:07
- 18 июля 2019
-
23:15
-
22:53
-
18:58
-
16:15
-
15:49
-
15:21
-
15:13
-
14:05
-
13:44
-
13:25
-
13:01
-
12:01
-
11:09
-
10:06
-
09:57
-
09:08
-
09:04
-
09:02
- 17 июля 2019
-
19:09
-
16:14
-
15:14
-
14:02
-
13:05
Партнерский контент