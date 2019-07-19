АСК продлил контракт с 17-летним либеро

Нижегородский АСК на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с либеро Артёмом Крайновым. 17-летний волейболист пополнил состав команды в прошлом сезоне. Ранее он играл за команду нижегородской СДЮСШОР № 4.

Ранее стало известно, что нижегородский клуб подпишет контракт с 25-летним французским диагональным Джоном Вендтом. Волейболист выступал за французские «Канны» (2012-2014) и «Нарбонну» (2014-2017), бельгийский «Линдеманс» (2017/18) и турецкий «Милли Пиянго» (2018/19). АСК также продлил контракт с блокирующим Виктором Никоненко и доигровщиком Иваном Валеевым.

АСК стал победителем Высшей лиги «А» и завоевал путёвку в Суперлигу. В конце июня появилась информация, что состав команды пополнил доигровщик Александр Маркин.