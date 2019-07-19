Уколова и Бирлова вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Португалии

В Эшпинью (Португалия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В стартовом раунде плей-офф россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых проиграли чешкам Барборе Германновой и Маркете Слуковой со счётом 0:2 (14:21, 17:21).

Мария Бочарова и Мария Воронина уступили бразильянкам Агате и Дуде — 1:2 (21:17, 11:21, 18:20). Екатерина Бирлова и Евгения Уколова победили представительниц Польши Кингу Войташик и Катаржину Коциолек — 2:0 (21:19, 21:17).

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина стартуют в плей-офф со второго раунда.

Илья Лешуков и Константин Семёнов на старте группового этапа победили швейцарцев Габриэля Кисслинга и Михила Цандбергена — 2:0 (21:15, 21:15). Максим Сиволап и Артём Ярзуткин обыграли американцев Николаса Луцену и Филипа Дальхауссера — 2:0 (21:15, 22:20).