Сборная России одолела Иран на молодёжном чемпионате мира в Бахрейне

В Бахрейне продолжается чемпионат мира по волейболу среди игроков в возрастной категории U21. Сборная России в матче второго тура группового этапа одолела команду Ирана со счётом 3:2 (21:25, 25:19, 23:25, 25:21, 16:14).
На старте соревнований подопечные Андрея Ноздрина победили чехов со счётом 3:1 (25:22, 18:25, 25:21, 25:13).
Завтра, 20 июля, россияне встретятся с командой Туниса.
По две лучшие команды (всего — восемь) из каждой группы выйдут во второй групповой этап. По две лучшие команды из групп второго этапа сыграют в полуфинале.
Состав сборной России
Связующие: Константин Абаев, Егор Кречетов.
Доигровщики: Павел Тетюхин, Виктор Пивоваров, Иван Кузнецов, Анатолий Володин.
Диагональные: Максим Сапожков, Егор Сиденко.
Блокирующие: Артём Мельников, Виталий Дикарев, Александр Захватенков.
Либеро: Денис Голубев.
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