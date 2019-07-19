«Пляжники» Лешуков и Семёнов вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Эшпинью
В Эшпинью (Португалия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Во 2-м туре группового этапа россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов победили чилийцев Марко и Эстебана Гримальта со счётом 2:0 (21:17, 21:11).
На старте соревнований они обыграли швейцарцев Габриэля Кисслинга и Михила Цандбергена — 2:0 (21:15, 21:15).
Максим Сиволап и Артём Ярзуткин проиграли представителям США Уильяму Рейду Придди и Теодору Бруннеру — 1:2 (21:19, 14:21, 6:15). В 1-м туре россияне победили американцев Николаса Луцену и Филипа Дальхауссера — 2:0 (21:15, 22:20).
Лешуков и Семёнов вышли в 1/8 финала. Сиволап и Ярзуткин стартуют в плей-офф с первого раунда.
Турнир завершится 21 июля.
Уколова и Бирлова вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Португалии
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