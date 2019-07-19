Стояновский: в обычной поликлинике мне бы выписали инвалидность

Россиянин Олег Стояновский, ставший чемпионом мира 2019 года по пляжному волейболу в дуэте с Вячеславом Красильниковым, признался, что несколько лет назад его не допускали к соревнованиям.

«Когда я начал заниматься волейболом, в России не было секций именно по пляжному. Дети шли в классические школы и потом уже выбирали направление. В 15 лет в пляжный волейбол меня отвёл отец. А потом на соревнованиях и сборах меня заметил тренер из Обнинска, предложил переехать туда в спортивный интернат. Даже символическую зарплату дали! Так что в 16 лет я переехал от родителей, поменял школу. Но через полтора года меня родители вернули в Москву, чтобы я мог учиться в обычной школе, сдать ЕГЭ и поступить в институт. Но тренироваться я продолжал в Обнинске.



Довольно быстро пошли спортивные результаты, мы выиграли детский чемпионат Европы и в 2014 году готовились ехать на юношескую Олимпиаду. А меня вдруг решили не допускать до этих соревнований. Мне с самого раннего детства во время всех обследований, которых в спортивных школах, разумеется, много, говорили, что у меня большое сердце. Но тогда никто не придавал этому значения. И вот перед Олимпиадой я проходил обследование в подразделении ФМБА, отвечающем за спортсменов сборных. И они вдруг сказали: нельзя!

Не было никакой проблемы. Просто мне сказали, что сердце будет увеличиваться из-за нагрузок, а это уже болезнь… кардиомиопатия, как сказали их врачи. Меня не выкидывали из спорта, меня просто не хотели допускать именно до этих соревнований. И ненавязчиво рекомендовали завязать, чтобы не было проблем в будущем. Но родители тогда решили выслушать альтернативное мнение и вышли на специалистов центра спортивной медицины. И благодаря их профессиональному подходу я всё-таки поехал на Игры.



Как объяснили врачи, мой случай — практически уникальный. Редко встречается, чтобы с таким ростом и сердцем была такая работоспособность. Сейчас, когда процесс созревания организма прошёл, сердце расти перестало и результаты работоспособности очень хорошие. А ведь если бы меня увидели врачи в обычной поликлинике, то схватились бы за голову и сразу же выдали бы документы об инвалидности», — цитирует Стояновского «Московский комсомолец».

В финале чемпионата мира в Гамбурге россияне обыграли немцев Клеменса Виклера и Юлиуса Толе со счётом 2:1 (19:21, 21:17, 15:11).