Яковлев прокомментировал подписание контракта с питерским «Зенитом»

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте подтвердил подписание контракта с блокирующим новоуренгойского «Факела» Иваном Яковлевым. В победном для сборной России розыгрыше Лиги наций 2019 года он был признан лучшим блокирующим.
«Честно сказать, интерес «Зенита» стал неожиданностью. Впервые о подобном варианте продолжения карьеры узнал в марте. Но на тот момент я целиком и полностью был сосредоточен на том, чтобы вместе с «Факелом» как можно успешнее выступить в плей-офф. В итоге концовка сезона сложилась удачно, клуб из Нового Уренгоя впервые в своей истории завоевал медали чемпионата России. После завершения серии за третье место ко мне подошёл директор петербургского «Зенита» Владимир Васильевич Самсонов — мы жили в одном отеле. Мы пообщались, и он сказал, что был бы рад видеть меня в «Зените». Я взвесил все за и против — и согласился. И после того, как мои бывший и нынешний клубы урегулировали все условия перехода, подписал контракт.
В Петербурге живут мои родные, я здесь вырос. Будет очень приятно выходить на площадку, когда семья на трибунах. Уверен, «Зенит» будет бороться за самые высокие места. Конечно, в чемпионате России высочайшая конкуренция, но нашей команде по силам завоёвывать медали. Ну и в Кубке ЕКВ задача тоже может быть только одна — победа», — цитирует Яковлева официальный сайт «Зенита».
В минувшем сезоне «Факел» с Яковлевым в составе завоевал бронзу российской Суперлиги и клубного чемпионата мира.
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