«Енисей» подписал контракт с блокирующим Налобиным

Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 29-летним центральным блокирующим Алексеем Налобиным.

Ранее в чемпионате России он выступал за нижневартовскую «Югра-Самотлор», кемеровский «Кузбасс» и краснодарское «Динамо». В сезоне-2015/16 Алексей стал серебряным призёром чемпионата Германии и завоевал Кубок страны в составе «Фридрихсхафена».

С 2016 по 2018 год он играл в польском «Эффекторе» из Кельце. Минувший сезон Налобин провёл во французском «Монпелье».



«Надеемся, что европейский опыт Алексея поможет „Енисею“ в российской Суперлиге», — говорится в сообщении.

«Енисей» занял 10-е место на предварительном этапе российской Суперлиги, одержав 9 побед в 26 матчах. По итогам плей-аут красноярская команда стала 12-й.