Макрогузова и Холомина вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Португалии

В Эшпинью (Португалия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вышли в четвертьфинал.

В матче 1/8 финала плей-офф Макрогузова и Холомина нанесли поражение соотечественницам, Екатерине Бирловой и Евгении Уколовой, со счётом 2:0 (21:19, 21:14).

Ранее в стартовом раунде плей-офф россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых проиграли чешкам Барборе Германновой и Маркете Слуковой со счётом 0:2 (14:21, 17:21), а Мария Бочарова и Мария Воронина уступили бразильянкам Агате и Дуде — 1:2 (21:17, 11:21, 18:20).

За выход в полуфинал Макрогузова и Холомина сыграют с испанской парой Лилиана Фернандес/Эльза Бакьюризо. Четвертьфинальный матч состоится 19 июля позднее.