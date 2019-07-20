Сукомел утверждён главным тренером женского «Динамо»

После удачного сезона-2018/19 Александр Сукомел утверждён главным тренером женского волейбольного «Динамо», сообщил генеральный директор московского клуба Владимир Зиничев.
«Динамо» начало подготовку к новому сезону 17 июля. Александр Сукомел назначен на штатную должность главного тренера. Новым тренером по физподготовке стал Михаил Вихневич, он уже работал с женщинами, а последним местом его работы было мужское московское «Динамо». С учётом реконструкции в мужском «Динамо», Вихневич освободился, и мы решили пригласить его.
В мужском «Динамо» также прекратил работу врач Олег Григорьев, которого мы тоже пригласили в наш клуб. Он будет работать в медицинском штабе вместе с прежним врачом — Сергеем Рассказовым.
Прежний наш тренер по физподготовке, Дамир Колец, выдвинул новые условия по своей работе в «Динамо». Мы не смогли договориться с ним, и он покинул клуб. Мы благодарны Дамиру за плодотворную работу в «Динамо», во многом наши успехи связаны с ним», — приводит слова Зиничева «Р-Спорт».
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