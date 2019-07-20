«Пляжники» Лешуков и Семёнов пробились в 1/4 финала этапа МТ в Португалии
В Эшпинью (Португалия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды».
Российская пара Максим Сиволап и Артём Ярзуткин не сумела выйти в 1/8 финала, в первом раунде плей-офф уступив Александру Самойлову и Янису Смединьшу из Латвии со счётом 0:2 (14:21, 13:21).
Реванш за поражение товарищей по команде взяли Илья Лешуков и Константин Семёнов, не пустившие латвийскую пару в четвертьфинал – 2:1 (18:21, 21:18, 15:13).
За выход в полуфинал Лешуков и Семёнов сыграют с бразильской парой Андре Лойла Стейн/Джордж Соуто Вандерлей. Этот матч состоится сегодня позднее.
В соревнованиях женщин до финала добрались Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, которые встретятся с американской парой Келли Клаес/Сара Спонсил
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