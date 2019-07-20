Российские волейболисты обыграли Тунис на чемпионате мира U21

На молодёжном чемпионате мира U21 в Бахрейне мужская сборная России по волейболу одержала третью победу в подгруппе. В матче третьего тура подопечные Андрея Ноздрина нанесли поражение команде Туниса со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:15). Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал доигровщик Павел Тетюхин, принесший команде 16 очков. Блокирующий Виталий Дикарёв набрал 12 очков (6 из них на блоке), диагональный Максим Сапожков подал 4 эйса.

Ранее российские волейболисты обыграли команды Чехии (3:1) и Ирана (3:2).

Сборная России заняла первое место в группе С и продолжит борьбу в турнире за 1-8-е места.

Волейбол. Молодёжный чемпионат мира U21. Бахрейн

Мужчины. Группа С. Третий тур

Россия – Тунис – 3:0 (25:23, 25:17, 25:15).