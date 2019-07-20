Питерский «Зенит» подписал контракт с либеро Андреевым

Санкт-петербургский «Зенит» подписал контракт с одним из самых перспективных игроков России — 24-летним либеро Евгением Андреевым, сообщает пресс-служба команды.
Андреев начинал карьеру в «Тюмени», а с 2015 года до перехода в «Зенит» защищал цвета команды «Газпром-Югра» из Сургута. Новый либеро питерцев имеет опыт игры в финале Кубка ЕКВ. Также Андреев не раз вызывался в молодёжную сборную России. Он двукратный чемпион мира и Европы среди молодёжных команд.
Также санкт-петербургский волейбольный клуб подтвердил, что расстался с доигровщиком Евгением Сивожелезом, который продолжит карьеру в кемеровском «Кузбассе».
В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» занял четвёртое место в чемпионате России. В полуфинальной серии «Зенит» уступил будущему чемпиону — «Кузбассу» (0-2), а в серии за бронзу потерпел поражение от «Факела» (0-2).
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